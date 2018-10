Sebastián Dávalos y su desconocida faceta artística: "Es parte de las cosas que hago en mi vida"

11:50 El hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet se refirió a su participación en la Bienal de Arte de Buenos Aires, donde expuso una fotografía bajo el seudónimo de Diezzel Kunst.

Con molestia e ironía reaccionó el hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos ante las preguntas por su faceta artística que se conoció ayer.

Una publicación de La Tercera, dio a conocer que Dávalos expuso en la Bienal de Arte de Buenos Aires, bajo el seudónimo de Diezzel Kunst, una obra fotográfica denominada “Meet me at the corner”

A su llegada al Tribunal de Garantía de Rancagua, donde hoy enfrentó una reformalización por el Caso Caval, Dávalos ironizó con la revelación.

“Si quieren pueden hacer la próxima semana un especial de cuando saco a pasear al perro” dijo.

Al ser consultado por su faceta de artista, Dávalos dijo que “es parte de in montó de cosas que hago en mi vida… es parte de cosas que hago en la vida”.