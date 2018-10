Transantiago: Gobierno anunció redistribución de servicios operados por Alsacia

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, informó que los 37 recorridos que actualmente son operados por la compañía Alsacia serán redistribuidos a otras cinco empresas del Transantiago.

Esto, debido a que el contrato de la operadora vence este 22 de octubre.

"Este plan de transición lo comenzamos a trabajar una vez que se declaró desierta la licitación de Transantiago, en el marco contractual de cada operador. Consta de etapas escalonadas y permite ir traspasando gradualmente los recorridos a otras empresas, con el propósito de no generar complicaciones en los viajes diarios de los usuarios", dijo.

Las autoridades explicaron que los 492 buses que posee Alsacia, que recorren 29 comunas y son utilizados por más de 300 mil personas, serán reemplazados de forma gradual, por vehículos eléctricos y Diesel Euro VI.

La resignación de los servicios:

(25% de los servicios) 9 servicios + Inyectable 107cy: 101 Recoleta a Cerrillos , 101c (M) Blanqueado a Cerrillos , 103 Providencia a San Joaquín, 106 (M) Manuel Montt a La Higuera, 107 C. Empresarial a Av. Departamental, 107c C. Empresarial a Plaza Renca, 107cy C. Empresarial a Av. Departamental 108 Maipú a La Florida , 117 (M) Vespucio Norte a San Joaquín, 117c (M) Vespucio Norte a Providencia.

(24% de los servicios) 8 servicios + Inyectable 115y: 109 Renca a Maipú , 109N Renca a Maipú, 110 Renca a Maipú, 110c Renca a Pudahuel Sur, 115 Villa El Abrazo a (M) La Moneda, 115y Villa El Abrazo a (M) La Moneda, 118 Maipú a Mall Plaza Vespucio , 408 Renca a Mapocho , 408e Renca a Mapocho .

(24% de los servicios) 8 servicios: 111 (M) Pajaritos a Ciudad Satélite , 113 Ciudad Satélite a (M) La Moneda, 113c Ciudad Satélite a (M) Cerrillos, 113e Ciudad Satélite a (M) Moneda, 119 Mapocho a Lo Espejo, 121 Mapocho a Lo Espejo, 125 (M) La Moneda a Lo Espejo, 126 (M) Manuel Montt a La Higuera.

(15% de los servicios) 5 servicios + Inyectable 410y: 105 Renca a Lo Espejo, 116 Huechuraba a Santiago Centro, 120 Renca a (M) La Cisterna , 410 Renca a (M) Providencia, 410e Renca – Providencia, 410y Renca – Providencia.

(12% de los servicios) 4 servicios: 102 (M) Blanqueado a Mall P. Tobalaba, 104 Providencia a Mall P. Tobalaba , 112N Av. La Florida a Recoleta, 114 Providencia a Mall P. Tobalaba.