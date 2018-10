Siete tips para mantener una pyme segura

Según el último informe de Victimización del Comercio, el 62% de las pequeñas y medianas empresas en Santiago reporta haber sido víctima de algún delito o falta durante el último año. Además, menos del 10% de las pymes se encuentra asegurada, por lo que si sufre algún tipo de robos el costo por recuperar los insumos es muy alto.

Todos los negocios están expuestos a ciertos riesgos que pueden comprometer su buen funcionamiento, por eso Prosegur Alarmas entregó algunos consejos para que las pymes consideren los puntos más vulnerables de un negocio y las alternativas existentes para su protección.

1- Aprovecha la videovigilancia: podrás evitar hurtos internos como externos, imprudencias o actividades sospechosas si empleas esta tecnología de manera adecuada y con el respaldo de una empresa de seguridad con experiencia.

estas instancias son las ideales para oportunistas. Siempre vigila si alguien te sigue e intenta no salir nunca sólo del lugar. Se recomienda utilizar cámaras de seguridad para prevenir cualquier imprevisto, en especial si tu negocio funciona en horarios no tradicionales, como el nocturno.

3- Cambiar la chapa si pierdes las llaves: si por alguna razón las pierdes entonces no dudes en cambiar la chapa, recuerda mantener el control de quienes que tienen acceso a tu negocio.

recuerda dejar las puertas y ventanas cerradas, además de activar la alarma. También es recomendable contar con GPS, traba volante, grabado de patente en vidrios, entre otros.

si no has solicitado servicios de reparación o instalación de aire acondicionado, internet u otros, no permitas el acceso de personas extrañas. Recuerda siempre solicitar credenciales o identificaciones válidas antes de dejarlos entrar.

6- Ilumina los espacios: así evitarás las zonas oscuras o saturadas que pudiesen servir de escondite. Es recomendable tener sensores en el exterior o contar con sistemas de domótica que permita controlar el uso de las luces desde tu smartphone.

7- Adecúa y revisa las instalaciones: debes cumplir con estándares de seguridad física. Revisa habitualmente la infraestructura, controla el estado de los extintores y que estén debidamente señalizados, las salidas de emergencia deben estar identificadas, y garantiza que las personas con movilidad reducida dispongan de una opción de acceso/salida adaptada.