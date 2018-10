Actriz Selma Blair reveló que padece esclerosis múltiple

La actriz de Hollywood Selma Blair, conocida por sus papeles en "Legalmente rubia", "Juegos sexuales" y "Hellboy", entre otras, reveló en sus redes sociales que padece esclerosis múltiple.

"He decidido compartirlo. La brillante Allisa Swanson no solo diseña piezas de vestuario (…), sino que también me mete las piernas en los pantalones, me pone la parte superior de la cabeza, me abotona los abrigos y me ofrece un hombro para sostenerme. Tengo esclerosis múltiple", sostuvo.

Blair añadió que gracias a Dios, fuerza y productores de Netflix, tiene trabajo y agradeció también a su amiga y colega Elizabeth Berkley, quien la obligó a ir al doctor, su hermano, a quien también dio las gracias por su certero diagnóstico.

"Soy discapacitada. Me caigo, a veces, dejo caer las cosas. Mi memoria está nublada. Y mi lado izquierdo está pidiendo direcciones de un GPS roto. Pero lo estamos haciendo. Y me río y no sé exactamente qué haré precisamente, pero haré lo mejor que pueda".

La artista dijo que pasó años con los síntomas, pero que nunca los tomó en cuenta creyendo que sólo tenía un nervio tomado.

"Probablemente he tenido esta enfermedad incurable durante al menos 15 años. Y me siento aliviada de al menos saberlo".

Blair dice que sólo espera dar esperanza a los demás y a si misma. "Puede ser angustioso al principio. Siempre quieres dormir. Así que no tengo respuestas (...) Quiero jugar con mi hijo otra vez. Quiero caminar por la calle y montar mi caballo. Tengo EM (esclerosis múltiple) y estoy bien. Pero si me ves, tirando basura por toda la calle, siéntete libre de ayudarme a recogerlo. Puede que me demore un día entero en poder hacerlo yo sola".