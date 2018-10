Ministro de la Corte de Apelaciones dijo que la demanda de denunciantes de Karadima "está en estudio y aún no se ha votado"

El presidente de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vásquez, declaró que no se ha votado si acogen o no la demanda interpuesta por los tres denunciantes de Fernando Karadima contra el Arzobispado de Santiago, por un total de $450 millones.

"La causa está en estudio, todavía no se ha votado. El viernes no nos pudimos reunir porque el abogado integrante Jaime Guerrero no se encontraba en la Corte. Por lo que aún no se ha adoptado un acuerdo", dijo a El Mercurio.

El magistrado agregó que "la causa es muy voluminosa y debemos estudiar los antecedentes".

El abogado de las víctimas, Juan Pablo Hermosilla, declaró que aún no han sido notificados del fallo, pero esperan que sea favorable para James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo.

"Esta causa hasta el final va a dar que hablar, cuando uno se enfrenta a gente poderosa, las cosas no son fáciles. Hay que esperar, bajar la ansiedad y esperar que salga el fallo. Acá la defensa de los cardenales ha sido desde las sombras, todo lo hacen por debajo", dijo a radio Cooperativa.

"Cuando se enfrenta gente poderosa y soberbia, hay que estar pujando, viendo cómo se dan las cosas. El fondo de la demanda no es la plata, es establecer la responsabilidad", recalcó, agregando que "hay un montón de antecedentes para demostrar el encubrimiento de la Iglesia".