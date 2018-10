Camila Recabarren retomará el modelaje: "No sé si nací para esto, pero es lo que quiero"

Camila Recabarren hizo un importante anuncio por redes sociales, donde aseguró que volverá a retomar el modelaje, carrera que inició hace hace unos seis años aproximadamente.

Tras su paso por el reality ¿Volverías con tu ex? y un fallido debut en Youtube junto a su ex pololo Joaquín Méndez, la modelo de 27 años y ex Miss Chile 2012 volverá a las pasarelas y dejará atrás las polémicas.

“Volveré a las pistas con todo. Esto recién está comenzando. No sé si nací para esto, pero es lo que quiero, y seguiré intentándolo”, escribió Camila junto a una fotografía donde aparece desfilando en una de sus experiencias en China, país donde participó en el concurso de belleza Miss Mundo.

Recabarren participó en 2012 en el docurreality "No basta con ser bella" donde se convirtió en Miss Chile. En 2014 fue elegida como reina del Festival y Fiesta Nacional de la Leche y la Carne organizado en la ciudad de Osorno.