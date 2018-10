Lavín tras rechazo a laguna en Parque Padre Hurtado: "No era un plebiscito de vida o muerte"

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, dijo que "no hay que buscarle la quinta pata al gato" al revés que sufrió, luego que los vecinos rechazaran la opción de instalar una laguna artificial en el Parque Padre Hurtado.

"Esto es netamente vecinal, no hay que buscarle explicaciones políticas porque no las tiene: la gente quiso un parque 100% natural. La laguna -yo le tenía mucha fe- se leyó como algo artificial y la gente quería algo natural y no quiso lo otro. Es netamente un tema de cómo te gusta el parque", dijo a La Tercera

El edil destacó la "increíble participación" de la ciudadanía, enfatizando que "esta forma de participación permite escuchar la voz del pueblo: la laguna no ganó porque la gente no la quiso. Tampoco era una plebiscito de vida o muerte, no había temas valóricos en juego ni nada de eso".