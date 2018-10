Carolina Eltit compartió mensaje pro vida junto a un estremecedor relato por la muerte de su bebé de 13 días

La periodista y ex opinóloga Carolina Eltit compartió un extenso mensaje pro vida, ligado totalmente a su experiencia con su hija Josefa, quien murió 13 días después de nacer debido a severas complicaciones.

"Todo lo vivido con mi pequeña valió la pena! Un embarazo que casi nos cuesta la vida a las dos (...) Mi Jo! Tan sólo haberte tenido en mis brazos 13 días, poder comerte a besos, tenerte en mi pecho y sentir tu olor, ver tu lucha por vivir entre mil cosas más, hizo que todo lo vivido haya sido sólo un mal rato", relató la comunicadora.

La publicación la hizo vía Instagram, acompañada del pantallazo de un reportaje donde se habla del aborto.

"Cuando nos dijeron a los tres meses de gestación que lo mejor era abortar se me pusieron los pelos de punta y con tu padre decidimos arrancar hasta encontrar a los doctores que nos dieran la posibilidad de que nacieras, sin importar las consecuencias, hoy a pesar del dolor que no me deja respirar, doy gracias a Dios de haberte tenido pequeña mía!", señaló Eltit.

La pequeña nació sin un riñón, tenía graves problemas al corazón y no desarrolló bien su estómago entre varias cosas más, tal como relató la ex opinóloga.

"Nos dejaste una gran lección de vida, nos enseñaste a luchar pese a la adversidad, a torcerle la mano al destino y aguantar 13 días con nosotros (...) nos esperaste sin fuerzas hasta que llegáramos a la neo, abriste tus inmensos ojos para mirarnos junto a tu padre por casi 10 minutos, tan solo para despedirte".

Eltit reveló cómo fueron esos últimos momentos junto a Josefa pese a la intimidad que eso significa y agregó al final el hashtag "no al aborto".

"Te agradezco el esfuerzo hijita mía por permitirnos tenerte con vida todo ese tiempo, estoy orgullosa de la garra y la fuerza que tuviste en tu estadía en este mundo. Ahora honraremos tu lucha y pronto verás desde el cielo que todo lo que nos entregaste no fue en vano! Te amo mi pequeña hermosa! Hasta la eternidad!".