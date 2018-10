Canal 13 atribuyó a "juicio de valor de apoderados" uso de imagen de alumnas del Liceo 1

Canal 13 salió a alcarar el polémico uso de una imagen de alumnas del Liceo 1 de Santiago en un reportaje emitido el domingo pasado en el noticiero central, donde se habló de un supuesto "adoctrinamiento" en el recinto denunciado por un grupo de apoderados.

La polémica surgió luego que se mostrara una imagen de las escolares con panuelos y banderas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La comunidad del establecimiento aseguró que todo sería un "montaje", ya que se trataría de un trabajo de historia realizado por un curso.

En un comunicado, la señal de Luksic afirmó que "en una de las tantas imágenes aportadas por dichas fuentes (los apoderados denunciantes) se exhibe una escenificación de alumnas que aparecen en una sala del liceo con atuendos relacionados con grupos radicales".

"La opinión de los apoderados denunciantes es que, más allá de que sea una representación, dicha escenificación es una prueba más de la penetración de esos grupos radicales en el liceo. Dicho juicio de valor, discutible o no, es propia de los apoderados y no una conclusión del reportaje. Les pedimos que dicho análisis fuera on the record, pero la respuesta de alumnos, apoderados y profesores fue -y es- que debían hacerlo off the record porque, a su juicio, temen represalias que ponen en juego la seguridad e integridad de alumnas y profesores . Lo mismo argumentaron jóvenes que abandonaron el plantel", señalaron.

Tras esto, la estación expresó que "si dicho argumento de los apoderados, alumnos y profesores -que la escenificación es una prueba más de la penetración de grupos radicales en el establecimiento- no quedó manifiestamente claro que es una opinión de ellos, nos excusamos ante la audiencia por la falta de claridad sobre este punto".

"Insistimos que dicho juicio de valor es propio de los apoderados denunciantes y no una conclusión del reportaje", añadieron.

El canal cerró afirmando que "reitera su compromiso con la independiencia periodística y su afán de responder preguntas que rondan a la sociedad respecto de la violencia que afecta hoy a algunos liceos de prestigio del país, hecho que sectores transversales de la sociedad reconocen y de ahí la pertinencia del reportaje. Poner el tema en la mesa es nuestra misión; las conclusiones son de las audiencias".