Arquero colombiano se hizo conmovedor tatuaje tras perder a su esposa y se volvió viral

Una emotiva historia es la que se encuentra tras el nuevo tatuaje del arquero Luis Delgado, quien milita en el Atlético Bucaramanga en Colombia. El tatuaje es un viral de las redes sociales.

El futbolista sufrió la pérdida de su esposa, Tatiana, a raíz de un cáncer de mamas y se quedó solo con el hijo que había nacido producto del matrimonio: Mathías.

Fue este último quien le dejó una emotiva carta sobre la cama en un día en que sintió que su padre no tenía más fuerzas para seguir adelante con toda la responsabilidad.

"Papá, yo sé que para ti es duro estar sin mi mamá, pero yo siempre estaré contigo. Te amo Papá. Tú haces muchas cosas por mí y yo por ti", le escribió Mathías junto a un dibujo de ellos y de su fallecida madre en forma de ángel.

El portero no lo dudó y se lo tatuó exactamente las palabras de su hijo en la pantorrilla. En su cuenta de Instagram compartió un extenso mensaje de lo que pasó ese día para dar a conocer el contexto que dio origen a la carta.

"La historia del dibujo de Mathias es un día que llegamos en la noche al APT después de un día bastante agitado con diferentes cosas y no tuvimos tiempo de revisar sus tareas si no hasta esa hora 10:00pm, revisando sus cuadernos nos encontramos con varios pendientes de él a tal punto que me tocó decirle que se acostara porque tenía que madrugar, yo me acosté a las 12:40 de la noche y cuando llego a la cama me tiene una carta. Automáticamente se me pasó todo y la recarga de felicidad y ternura fue automática".