Luksic por polémico reportaje sobre el Liceo 1: "El canal ya reconoció un error y debe rectificarlo"

El propietario de Canal 13, Andrónico Luksic, respondió a un emplazamiento del senador Alejandro Guillier, quien criticó a la señal por la emisión de un polémico reportaje en su noticiero central, donde se hablaba de un "adoctrinamiento" en el Liceo 1 de Santiago.

La polémica surgió luego que en la nota, realizada por el periodista Alfonso Concha, se mostrara una imagen de las estudiantes con pañuelos rojos, los que fueron vinculados al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Ante esto, la comunidad escolar acusó un "montaje", ya que se trataba de una obra en el marco de un trabajo para la asignatura de Historia.

A través de Twitter, el ex candidato presidencial le señaló al empresario que su estación "debe cumplir la Ley de Prensa". "Las alumnas y ex alumnas del Liceo 1 tienen derecho no sólo a una rectificación, sino a una reparación en los mismos términos en que se les causó el daño en el medio de su propiedad", expresó el periodista.

Ante esto, Luksic afirmó que "Canal 13 y todas nuestras empresas saben que deben cumplir con las leyes y así lo hacen".

"El canal ya reconoció un error y debe rectificarlo. Pero que esto no sea excusa para que Chile frene a tiempo la violencia en los colegios", cerró.