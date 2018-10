Angélica Sepúlveda volvió con su galán turco: "Ha sido la historia más romántica que puede haber"

09:45 La ex chica reality había terminado en agosto su relación con el misterioso hombre, a quien le resguarda su identidad. Aseguró en ese entonces, que no era falta de amor y ahora relató qué fue lo que pasó.

La ex chica reality, Angélica Sepúlveda, volvió con su galán turco con quien había terminado la relación amorosa en agosto pasado. La noticia devastó a sus seguidores, quienes estaban al tanto de cada viaje que hizo la pareja por el mundo.

Sin embargo, los meses pasaron y ahora la ex "Granjera" no da más de felicidad. El 3 de octubre todo renació por intermedio de un mensaje que él le dejó vía redes sociales.

"Él me escribió que me extrañaba mucho y que se quería venir a Chile por mí, morí de amor al leer eso (...) para mí ha sido la historia de amor más linda y romántica que puede haber", relató a Lun.

Sepúlveda conoció al galán, a quien mantiene en el anonimato, en un hostal en Bolivia en 2017. Su pololeo duró un año y ella decidió terminar debido a la distancia.

"Terminamos por miedo. Él quería que yo me fuera para allá y sentía que moriría de tristeza si dejaba a mi familia. Formar una familia alejada de mis padres, de mi tierra, era fuerte. Veía que él no hacía mucho esfuerzo en intentar venirse a Chile y que sólo quería venir de vacaciones y estar un mes", sostuvo.

Por eso, tras leer un extenso mensaje donde él habló de compromiso, decidieron volver. Angélica indicó que la promesa más importante fue la de que él hizo sobre que se vendría al país para vivir juntos.

"Por eso volví con él, demostró que estaba poniendo todo de su parte para estar juntos, cosa que yo no hice", precisó Sepúlveda y agregó que cuando terminaron por primera vez él se iba a Asia y ella no quiso acompañarlo.

"Desde allá me llamaba mucho y yo no pescaba hasta que se hizo el tatuaje. Ahí entendí que no lo vería nunca más". Dicho tatuaje tenía un significado relevante para la pareja.

"Era la palabra 'Coraje'. Esa vez él me dijo que me amaba pero que me díria adiós. Me quise morir de pena. Coraje fue la primera palabra que le enseñé en español. Cuando le pedí que me explicara por qué se lo había hecho, dijo que era lo que me había faltado para ser felices. No aguanté las lágrimas".

Angélica dice que por el momento hacen lo posible para comunicarse todos los días por Skype o WhatsApp pese a las nueve horas de diferencia que hay entre ambos países.

"Es muy cariñoso y tierno. Él entendió que yo no dejaré Chile para armar una familia con él y por eso viviremos acá", detalló la ex reality, pero también reveló que ella hizo un compromiso: viajar cuando sea invierno, porque él odia el frío.