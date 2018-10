Protagonista de "Contra el demonio": "Me daba mucho miedo mirarme así, me desconocía"

Ayer fue el estreno de la cinta "Contra el demonio", película chilena que hoy estará disponible en las salas de cines nacionales. El terror se apoderó del elenco, pues los mismos actores no pudieron resistirse a saltar de sus asientos cuando vieron la producción de José Miguel Zúñiga.



La protagonista del filme de terror, Fernanda Finsterbusch, reveló que se tapó la cara casi toda la película por miedo.

"Me tapé muchísimo los ojos, pero más que nada porque estaba yo y me daba mucho miedo mirarme así porque me desconocía. De hecho, ahora me cuesta caminar porque me da mucha cosa, no sé como explicarlo. Yo sabía lo que pasaba en la película pero igual me pequé varios saltos, más de 10", relató LUN la actriz quien interpreta a la adolescente poseída.

La actriz María José Prieto, quien es la mamá del personaje de Fernanda, pasó por algo muy parecido al ver la película. "Salté tres veces del asiento. Eso me sorprende, yo pensé que no me iba a pasar porque ya me sabía la película".

Otro de los actores del elenco que dijo haberlo pasado "pésimo" viendo el file, fue Alonso Quintero. Según contó, nunca había visto películas de terror porque de niño quedó un poco traumatizado. Sin embargo, el mismo Zúñiga lo obligó a ver ciertas cintas para preparar esta producción.