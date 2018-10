Modelo que salió eyectada en grabación de comercial: “Cuando el elástico me soltó, mi cuerpo crujió”

La modelo Maura Bellagamba, quien sufrió un accidente en medio de la grabación de un comercial, se refirió en conversación con HoyxHoy al episodio, el que sucedió hace unos meses, pero al que se refirió recientemente en sus redes sociales para confirmar que era ella la protagonista.

“Yo quise olvidarme de esto. Se hizo público ahora gracias a la cuenta de Grillo Films y confirmé (en Instagram) que era verdad, porque no quiero que algo así se vuelva a repetir. Yo ni tuve el valor” dijo la modelo.

Bellagamba además repasó el episodio y dijo que “cuando el elástico me soltó mi cuerpo crujió, quedé como media inconsciente”.

“Sentir que estuviste a punto de perder la vida es shockeante” añadió la modelo, quien además dijo que luego del incidente, la hicieron seguir grabando, pero lanzándola desde una grúa.

Primero el director me dijo “puedes repetirla. Nerviosa, tiritando le dije ‘por favor no’. Ahí me pidieron que siguiera con la otra y seguí, porque yo con ese trabajo me iba a poder matricular en la universidad”.

“El médico me dijo que si no hubiera sido deportista de chica, la historia habría sido distinta. También me mencionó el tema del elástico, que si la cuadrimoto hubiera avanzado más, probablemente yo estaría muerta porque mi cuello se dobla. Me sonó todo el cuerpo y quedé adolorida”.

También en conversación con HoyxHoy, Ignacio Olavarría, doctor en Física de la Universidad Técnica de Delft de Holanda dijo que la joven “la sacó barata” y explicó que el peligro estuvo en que la aceleración estaba “muy rápida” cuando el cuerpo de la joven salió eyectado.