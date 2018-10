Denunciaron extravío de una gata en el Aeropuerto de Santiago

Momentos de angustia está viviendo Javiera Escobar, ya que el 23 de octubre pasado perdió a su gata de 10 meses mientras se disponía a tomar el vuelo 302 Santiago-La Serena de Latam en el Aeropuerto de Santiago.

La felina llamada Torvi iba en una jaula y con sus permisos al día. Su dueña la vio por última vez en el counter junto con sus maletas.

"Estaba a punto de sentarme en el avión y me llamaron por altoparlante para que me dirigiera a la puerta. Al tiro pensé que algo había pasado. Fui con la auxiliar de vuelo hasta el counter, donde esperamos unos cinco minutos hasta que llegó su jefa y me da la noticia. '¿Sabes qué? Se nos escapó tu gatita'", contó Escobar a Emol.

La denunciante afirmó que desde el recinto afirmaron que no habían cámaras de seguridad, por lo que no tenían registros sobre el destino de la gata.

"El avión finalmente se fue, esperé una hora y pedí yo misma ir a buscar a mi gatita. Los gatos reaccionan distinto a los perros, son más ariscos, entonces tenía que ir yo a buscarla. Pero no me quería dejar entrar, porque era peligroso, hasta que conseguí dar una pequeña vuelta que fue realmente una vergüenza, porque no duró más de cuatro minutos", agregó.

Escobar afirmó que tras el extravío de su mascota quedó en shock y que permanece en la capital para tener noticias sobre ella. También aseguró que la aerolínea Latam no le ha dado explicaciones formales sobre el caso.

A través de un comunicado, la empresa afirmó que el animal salió de la jaula mientras era trasladada al avión, agregando que "desde que se tomó conocimiento de su escape, se mantiene activo el operativo de búsqueda en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y sus alrededores, con la esperanza de encontrar a Torvi y regresarla a su familia lo antes posible".