Rector de la UC: "La Iglesia y la jerarquía a cargo han confundido lo que es un delito con lo que es un pecado"

"Nosotros hace muchos años, desde que esto comenzó a plantearse, yo diría después de Karadima, etcétera, hemos estado siempre atentos y preocupados de que los temas de abuso, en primer lugar, sean condenados”, fueron las palabras de Ignacio Sánchez, rector de la Pontifica Universidad Católica de Chile, en una entrevista con La Tercera, refiriéndose a los casos de abuso dentro de la Iglesia.

En este sentido, Sánchez, aseguró que han abogado porque “se ponga énfasis en la víctima, especialmente si hay menores afectados; y, en tercer lugar, ver cómo se puede por una parte investigar, y, por otra, prevenir que esta situación ocurra de nuevo. Ahora, obviamente que cuando los casos comienzan, hace varios años, eran casos focalizados", dijo.

En cuanto a las crisis que se ha desatado y ha involucrado a las autoridades eclesiásticas chilenas, el rector insistió en que también los ha afectado como institución. “todo lo que le ocurre a la Iglesia nos ocurre a nosotros, nos afecta, nos duele, nos compromete a ver cómo podemos tender medidas para superar ese problema".

Por lo mismo, reiteró que “La Iglesia y la jerarquía a cargo han confundido lo que es un delito con lo que es un pecado. O sea, yo puedo cometer un pecado y me puedo arrepentir y como católico me puedo sentir liberado de ese pecado, pero si cometo un delito, eso es materia de la justicia y alguien que se arrepiente si comete un delito tiene que ir a la cárcel igual, se arrepienta o no se arrepienta", explicó.

Cuestionándose todo lo ocurrido, reflexionó sobre la tarea de la universidad. “Tenemos que hacernos la pregunta: ¿pudimos haber hecho más? En ese sentido, creo que el perdón cabe. Pudimos haber hecho más, por ejemplo apoyando a los obispos para que tomaran mejores decisiones, pudimos haber hecho más siendo más cercanos a eventuales víctimas", sostuvo.