Piñera anunció reforma a isapres que eliminará preexistencias y carencias

En una actividad con adultos mayores en la comuna de Santiago, el presidente Sebastián Piñera dio a conocer una reforma a las isapres que eliminará las carencias y las preexistencias.

El Presidente planteó que "preexistencia es cuando uno tiene una enfermedad previa y por tanto no se puede cambiar de isapres porque tiene una enfermedad previa; carencia es cuando a uno le dice que no se puede beneficiarse de la cobertura maternal si no se inscribió con ciertos meses de anticipación



En esa línea el Mandatario dijo que ambas condiciones serán eliminadas, “para que cada persona, aunque tenga enfermedades pueda cambiarse libremente de una isapre a otra”.

Además Piñera dijo que se elaborará un sistema de compensaciones que asegure cierta estabilidad para las aseguradoras, en relación al número de afiliados que presenten enfermedades, versus el de sus cotizantes sin ellas.



"Porque si toda la gente enferma se va a una isapre y toda la gente sana se va a otra, va haber una compensación en función a las características de las personas que hay en cada isapre, porque de lo contrario se podría estar premiando a algunas y castigando a otras" dijo Piñera.