Encapuchados lanzaron bombas molotov a la oficina del rector del INBA

Esta mañana encapuchados lanzaron dos bombas molotov a la oficina del rector del Internado Nacional Barros Arana (INBA). El ataque causó daños en vidrios y en un sillón, pero no dejó lesionados. Fue el propio académico, Jaime Uribe, quien apagó el inicio del fuego con un extintor. El general Enrique Monras contó que los atacantes "arrojaron las bombas por el ventanal de la oficina del rector del establecimiento, donde uno se activó, quemando un sitial y el otro no tiene activación". El uniformado aseguró que "hay personas que están revisando el interior del recinto, se encontraron unas pancartas y algunos bidones con combustibles". Las clases en el establecimiento fueron suspendidas y hasta el momento no hay detenidos. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, expresó su rechazo a la acción.

La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, también condenó el hecho y expresó la necesidad que se apruebe el proyecto Aula Segura, "para brindar resguardo a docentes, auxiliares, administrativos y alumnos que sí quieren estudiar".

El rector del establecimiento, Jaime Uribe, dijo que "esto es irracional" y sostuvo que los alumnos que participan de este tipo de hechos entre el alumnado, constituyen un "grupo minoritario".

Además describió que perseguir responsabilidades en este tipo de casos es dificultoso. "Cuando ves gente encapuchada es muy difícil. No es factible tener certeza de qué persona es".

Uribe dijo además que los daños ocasionados por el lanzamiento de la bomba molotov fueron "relativamente menores", aunque calificó el ataque como "grave". "Lo que causa este acontecer al establecimiento, nos complica en su totalidad" añadió.

Respecto de las eventuales sanciones, Uribe dijo que "hay que evaluarlo con la calma que corresponde". El rector del INBA también dijo que al interior del establecimiento educacional, de acuerdo con el manual de convivencia, cerca de una veintena de estudiantes se encuentran en un debido proceso, por diversos hechos.