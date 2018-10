Mujer le explicó a su esposo con dibujos por qué estaba tan cansada y se volvió viral

Mattea Goff se convirtió en la heroína de muchas madres después de dibujar un boceto de cómo pasa la noche amamantando a su hija pequeña, mientras su marido duerme plácidamente.

La pareja de Texas, Estados Unidos, tiene dos hijas y hoy son un viral de las redes sociales luego que ella graficara lo que le sucede a tantos matrimonios en el mundo.

Como su esposo Kriss no entendía por qué ella siempre despierta de mal humor y tiene mucho menos energía que antes, ella tomó la decisión de agarrar un lápiz y explicárselo.

“El fin de semana pasado tuve problemas para encontrar las palabras (probablemente porque no he dormido nada) para expresar a Kriss por qué no estoy con el mejor humor en las mañana. Así que me senté con mi café y dibujé”, escribió junto a los dibujos en Facebook.

En la serie de bocetos aparece ella en la noche amamantando a su hija, sufriendo con las patadas y los rasguños de la bebé, mientras su marido duerme toda la noche. Además, se burla de los pezones del hombre. Mientras ella amanece con sus pechos adoloridos, dibuja los pezones de Kriss y escribe: "pezones inútiles".

En conversación con el portal Buzzfeed , la mujer explicó que su idea era que “las madres se sentirían identificada porque ese agotamiento es difícil de explicar a quien no lo ha vivido. Pero cuando puedes mostrarlo visualmente, es más fácil si no te salen las palabras”.

Debido a la viralización de su historia, muchas personas le enviaron solicitudes de amistad a Facebook, por lo que decidió crear un fan page especialmente para "Pezones inútiles", tal como lo llamó, donde a menudo ahora postea sus dibujos.