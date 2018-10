La advertencia de Argandoña a Eliseo Salazar por Kenita: "Si me vuelves a desmentir, yo voy a hablar"

Raquel Argandoña se enojó con su ex marido, Eliseo Salazar, luego que él la desmintiera con respecto a una supuesta relación que habría tenido el piloto de carreras con la modelo Kenita Larraín.

En su programa de radio Agricultura, la "Raca" sostuvo que su ex debía aparecer en la biografía no autorizada de Larraín escrita por Sergio Marabolí: "No sé si fue un 'touch and go' o un pololeo, pero el Salazar se merece un nombrecito en la biografría po', si es amoroso y buena persona", sentenció.

Sin embargo, tras sus declaraciones, tanto Kenita Larraín como el piloto desmintieron a la panelista de Bienvenidos, lo que terminó enojando a Argandoña y enviándole una cruda advertencia a su ex.

"Gordo, tú sabes que yo no miento. Yo nunca dije que había sido un pololeo (...) yo le dije al Marabolí, 'que raro, ¿de cuántos tomos va a ser el libro? porque faltan algunos como Eliseo Salazar (...) no sé si fueron cuatro, cinco o seis salidas, pero de que salió, salió. Más vale que no me vuelvas a desmentir, porque si me vuelves a desmentir yo voy a hablar", le advirtió Argandoña a Salazar a través del mismo programa radial que tiene junto a Patricia Maldonado.

Según detallaron en Intrusos , tras las primeras declaraciones, Kenita señaló: "En honor a la verdad, coincidimos en algunos eventos pero nada que ver. Ella supuso algo y se puso celosa porque eso es absolutamente falso".

En tanto, Salazar agregó, "si no sale quiere decir que esa es la verdad. Habría que pregunarle a Raquel de donde lo sacó. Fuimos amigos algún tiempo, pero de ahí nada más".