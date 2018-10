Valdés y reforma de pensiones: "Le costó mucho asentarse y ya están discutiendo el tema de las dobles comisiones"

12:54 El ex ministro de Hacienda abordó en un seminario la iniciativa del Ejecutivo. "Para un gobierno de centro-derecha es intratable ponerle esto a un organismo estatal, pero pensemos en alternativas públicas intermedias" dijo.

El ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se refirió enun seminario organizado por AFP Cuprum, a la reforma a las pensiones presentada por el presidente Sebastián Piñera el domingo, informó Emol.

En su presentación, Valdés se mostró crítico en cómo el Ejecutivo resolvió la administración del 4% adicional, el que calificó como insuficiente, pero del que dijo "creo que el gobierno inteligentemente no partió de 5% para no cerrar la discusión, pero abre la puerta para otras cosas".

Sin embargo, el ex ministro planteó que "tengo muchas dudas de que la solución propuesta sea la más adecuada, primero por una razón simplemente política. Le costó mucho asentarse y ya están discutiendo el tema de las dobles comisiones" indicó.

El ex secretario de Estado además dijo sobre la administración de los fondos, que "para un gobierno de centro-derecha es intratable ponerle esto a un organismo estatal, pero pensemos en alternativas públicas intermedias".

"Se ha explicado pésimo que en el 4% va a haber competencia y en el 10% no" dijo el ex titular de Hacienda, quien añadió que "entiendo la razón en el proyecto de tener siempre la posibilidad de escoger, pero hay mercados como el agua potable, que pasan por mi casa y yo no escojo (...) creo que en seguridad social hay aspectos de esto en que se puede tratar parecido".

Valdés destacó de la iniciativa que "es una apertura buena, en el sentido de que el gobierno ha tomado temas que hace muy poco rato estaban fuera de la discusión de pensiones".

"Cuando uno pone US$3.500 millones parte con bastante ventaja en una discusión política, es más del doble del proyecto anterior" añadió.