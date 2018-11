Hermes Soto se refirió a Flavio Echeverría por fraude en Carabineros: "No soy su amigo"

Hermes Soto, general director de Carabineros declaró el pasado 28 de agosto ante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, en el marco del millonario fraude al interior de la institución. En la oportunidad, aseguró no haber tenido “contacto alguno” con los imputados de la causa y a la vez descartó cualquier tipo de cercanía con el ex jefe de Finanzas de la institución, Flavio Echeverría, quien es sindicado como líder del ilícito.

En este sentido, según reveló El Mercurio, Soto insistió en que “por temas laborales conocí al ex general Echeverría, que era compañero de promoción y compañero de la academia. (…) No soy su amigo, tan solo compañero de trabajo y con una relación cordial", dijo.

Por otro lado, en cuando al fraude, consignó que “en enero o febrero de 2017 le pregunté directamente a Echeverría si estaba involucrado, pero él me indicó que no tenía nada que ver, para nada, por lo que no le seguí preguntando", agregó, especificando que solo conoció del fraude cuando el ex general director Bruno Villalobos reveló lo ocurrido en marzo de este año.