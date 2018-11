Mamá de niña que torturó a gatita aseguró que su hija tiene un trastorno psicótico

12:45 Jennifer dijo que no busca justificar a su hija de 13 años, quien maltrató brutalmente al pequeño animal de un mes de vida en Colina. La gatita llamada Ema murió a raíz de sus graves lesiones provocadas por la adolescente.

Jennifer, la madre de la adolescente de 13 años que torturó a la gatita Ema en Colina y cuyo caso se viralizó en redes sociales, conversó con 24 Horas resguardando su identidad.

La mujer aseguró que su hija está medicada y alejada de las redes sociales en estos momentos. "Yo me enteré igual que ustedes, por redes sociales. No la justifico, sé lo que tiene que hacer una mamá, ir a la policía y denunciar, yo no estoy encubriendo nada, todos dicen ¿dónde está la mamá?, aquí estoy (...) Ella tendrá que ver que todo acto tiene consecuencias", dijo.

Jennifer agregó que como familia tomaron otros resguardos ya que ha recibido amenazas en contra de la adolescente. "Me dijeron que me la iban a dejar toda violada y muerta en la puerta de la casa, les pido que me entiendan como mamá", señaló.

Por otro lado, agregó que su hija estuvo internada en un recinto psiquiátrico tras una fuerte depresión. "La psiquiatra dijo que ella tiene un diagnóstico psicótico donde escucha voces y ve cosas, ella está con medicamentos".

En tanto, el padre de la otra menor de 12 años que grabó el maltrato animal, pidió perdón por lo ocurrido. "Le pido disculpas a toda la gente, soy un papá soltero. Mi hija no pudo hacer nada más que gritar a la Anais que no lo hiciera (la tortura) porque otra niña la tenía de las manos".