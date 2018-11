Primer vuelo de plan de retorno a Haití trasladará a 176 personas el próximo miércoles

11:45 En el marco del "Plan Humanitario de Regreso Ordenado" el primer vuelo saldrá a las 09:00 del aeropuerto de Santiago. Quienes no salgan en el primer vuelo tendrán prioridad para subir al próximo.

Las autoridades del Ministerio del Interior estiman que 176 haitianos retornarán a su país en el primer vuelo del llamado "Plan Humanitario de Regreso Ordenado" el próximo miércoles 7 de noviembre.

El avión Boeing 767 de la Fuerza Aérea saldrá a eso de las 09:00 del aeropuerto de Santiago y el viaje durará siete horas y 25 minutos, según el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).

Previo a revelarse la fecha del viaje, cerca de un centenar de haitianos fueron citados a charlas informativas encabezadas por el DEM los pasados lunes y martes en una oficina de ChileAtiende de Estación Central.

El alcalde de la comuna piloto del plan, Rodrigo Delgado, indicó a El Mercurio que "nos daban las gracias y estaban conformes. Vi salir a la gente bastante más sonriente de lo que entraban".

El jefe del DEM, Álvaro Bellolio, explicó a los presentes que, además de portar su pasaporte vigente o salvoconducto, y su declaración firmada ante notario, asistir este evento y confirmar su salida del país antes del miércoles contestando su llamado estaban entre las condiciones para abordar el avión.

Si no atienden el contacto, que se repite dos veces en caso de no responder el primero, su cupo será cedido a otra persona en la lista de espera. Por lo demás, quienes no salgan en el primer vuelo tendrán prioridad para subir al próximo.

Las personas que retornen podrán llevarse las pertenencias adquiridas en Chile, mientras su equipaje no sobrepase los 23 kilos admitidos.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró que el Ejecutivo está satisfecho con la respuesta a la iniciativa, y hará los ajustes correspondientes después de que se efectúe el vuelo piloto.

"Cuando un gobierno asume el tema de la migración en términos proactivos, sin prejuicios, sin observar con ideologismos extremos, sino que con mucho pragmatismo, toma decisiones que nos ponen como un país de punta", remarcó.

El secretario de Estado añadió que "al día martes, teníamos más o menos mil personas inscritas y con documentos verificados" para participar de la iniciativa puesta en marcha a mediados de octubre.

Este alto interés se demostró cuando varios haitianos se presentaron a la charla pese a no ser citados, por la posibilidad de ganar un cupo, según Bellolio.

Con respecto al traspaso de sus cotizaciones previsionales, que no está habilitado aún entre Chile y Haití, Ubilla indicó que el fondo se mantendrá en el país, pero "debiéramos partir en un momento, que yo creo que va a ser a corto plazo, a establecer convenios al igual como existen con otros países latinoamericanos".

El check-in del vuelo piloto se hará en el Gimnasio Municipal de Estación Central, y desde ese punto se trasladarán al aeropuerto.