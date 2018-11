Ministro de Italia causó indignación tras compartir imagen sonriente desde zona de catástrofe en Venecia

El ministro del Interior de Italia y vicepresidente del país, Matteo Salvini, causó indignación tras compartir una imagen sonriente desde la región del Veneto, una de las más azotadas por el temporal en Venecia y que ha cobrado la vida de 29 personas.

En la fotografía también aparece con el pulgar arriba y escribió: "visitando una de las zonas golpeadas por los corrimientos de tierra y el temporal".

Los usuarios de redes sociales lo acusaron de no tener piedad, diciéndole que todo es una tragedia y no una "excursión".

Según detalló Infobae, el ministro respondió a las críticas y dijo estar orgulloso del trabajo del Gobierno en medio de la catástrofe. Además, después sumó otro post en Twitter donde estaba a punto de subir a un helicóptero.

"Si voy, me critican porque voy. Si no voy, me critican porque no voy. Si estoy triste, no está bien, si sonrío, no está bien. ¿Sabéis una cosa, queridos criticones, profesores y periodistas de izquierdas? No me importa, pienso en los italianos y sigo trabajando", detalló.

No es primera vez que Salvini está en la polémica, pues cuando se cayó el puente de Génova y causó la muerte de 43 personas, esa noche se fue de cena con miembros de su partido, imagénes que se viralizaron en redes sociales.