Caso de chofer que lleva a su esposa con Alzheimer al trabajo conmueve en redes sociales

16:25 La historia del matrimonio oriundo de la Región de Coquimbo se viralizó. Mario Núñez tiene 71 años y no tiene los recursos para pagar un cuidador, por lo que no tiene otra alternativa que llevar a Fresia con él.

El caso de un matrimonio adulto mayor de la Región de Coquimbo ha conmocionado en las redes sociales y se ha vuelto un viral.

Se trata de Mario Núñez (71), un chofer de micro que lleva todos los días a su esposa a trabajar con él pues padece de Alzheimer y no tiene con quien dejarla. Fresia Farías (65) fue diagnosticada hace cuatro años y su condición actual no le permite ser autónoma.

"Me subí a la micro y todos los días es una historia distinta... Pero esta me duele

la señora que va durmiendo es esposa del conductor, ella tiene Alzheimer y lamentablemente tiene que salir a trabajar con ella porque su jubilación no les alcanza para vivir... Ni siquiera para pagarle a una persona para que la cuide", escribió una usuaria en Facebook junto a algunas fotografías y un video que se ha viralizado.

El chofer conversó con el diario local El Día donde contó un poco más de su historia. "Yo la he cuidado solo, pero se me ha hecho muy pesada la situación (...) hay veces que me dan ganas de autoeliminarnos".

En su entrevista, relató que comienzan el día a eso de las 05:30 para una jornada que no termina hasta después de 12 horas de trabajo.

"Haga frío o calor, o como sea que esté el clima, tengo que levantarla. A mí me da pena hacerlo, porque la veo durmiendo y no quisiera. Le pongo su ropa, le lavo los dientes, tengo que llevarla al baño y limpiarla cuando hace sus necesidades porque ella no es autónoma para hacerse sus cosas", añadió.

Núñez agrega que Fresia incluso se ha caído de la micro mientras duerme. "A veces tiene ganas de ir al baño y debe hacer en un tarro (…), yo tengo que agotar todos los medios para poder cumplir con mi obligación de pareja (…), he golpeado muchas puertas pidiendo ayuda, pero no he recibido ninguna respuesta”.