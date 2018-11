Abogada recibió amenazas por pedir misericordia para niña que mató a gata "Emmita"

17:08 Marcela Concha afirmó que si bien no está involucrada directamente con el caso ha conversado con la madre de la menor, quien tendría un cuadro sicótico. "No me parece que una muerte tenga que ser compensada con otra aún más horrorosa", señaló.