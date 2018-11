Director de la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía acusado de acoso: “Nunca he tenido ningún tipo de intimidad con la denunciante”

Luis Torres, director de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público, se refirió en una declaración que consignó La Tercera, a la denuncia por acoso en su contra, que generó que fuese suspendido del cargo.

Torres indicó que “nunca he tenido ningún tipo de intimidad con la denunciante”, en relación a la estudiante en práctica que lo acusó de acoso sexual.

“La Fiscalía ha actuado como corresponde ante una denuncia, al suspenderme de mi cargo mientras se instruye el sumario respectivo. Eso es precisamente lo que promueve la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional que dirijo” dijo Torres.

El suspendido fiscal además dijo que tanto en la Fiscalía, como en el Instituto de Derechos Humanos, lugar en el que trabajó con anterioridad, “me he especializado en los temas relacionados con el abuso y la violencia sexual. He focalizado mi carrera profesional precisamente en estos asuntos porque estimo que deben ser prioritarios en la convivencia de toda sociedad. En este contexto, y teniendo dicha preocupación a flor de piel, siempre he actuado con especial cuidado por el respeto al prójimo en toda circunstancia”.

“Esta denuncia representa un daño inadmisible a mi desempeño profesional y, en particular, a las materias a las cuales me encuentro abocado” señaló Torres, quien añadió que espera que el sumario “aclare a la brevedad y sin ninguna sombra de duda” la denuncia.