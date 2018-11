Secundarios protestaron frente a La Moneda contra el proyecto Aula Segura

Un grupo de estudiantes agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (Aces) protestó frente a La Moneda en contra del proyecto Aula Segura.

Ayer el gobierno anunció la discusión inmediata para la iniciativa, que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia.

El proyecto se encuentra en su segundo trámite en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Los jóvenes señalaron que "son las comunidades quienes deben decidir lo que ocurre en los establecimientos. El gobierno le teme a la organización de los movimientos sociales y responde con criminalizacion y represión".

La vocera de la Aces, Amanda Luna, dijo que "Aula Segura no viene a resolver ningún conflicto, porque no busca eso, no busca solucionar la violencia como el gobierno ha tildado, sino que lo único que busca es seguir aprehendiendo al movimiento estudiantil".

Uno de los lienzos desplegados decía que "la clase política de este país nunca tendrá la ultima palabra".