Fundación Las Rosas acogerá a mujer con Alzheimer que debe viajar en micro mientras su pareja conduce

La Fundación Las Rosas anunció que mañana recibirá a Fresia, una mujer de 65 años que padece de Alzheimer, y quien debe viajar en micro mientras su pareja conduce en La Serena.

La historia se hizo viral en las redes sociales y mostró cómo Mario Núñez, quien estaba al cuidado de la persona, debía llevarla a su trabajo ya que no tenía con quien dejarla.

A través de su Twitter, la institución señaló que acogerá a la adulta mayor en sus instalaciones de la capital de la Región de Coquimbo.

En declaraciones a El Día , Ñúñez se mostró agradecido con el gesto de la fundación, aunque confesó que dejar a su pareja en un hogar de ancianos le provoca sentimientos encontrados.

"Yo me entregué a ella y voy a seguir haciéndolo hasta que pueda. Ahora que logré esto me siento tranquilo, siento mucha felicidad pero a la vez me da pena, aunque sé que todo esto es por su bien", señaló.

El hombre de 71 años reconoció que "ha sido bastante difícil porque cuando trabajo tengo que estar preocupado tanto de ella, como de la conducción y de los pasajeros, pero también me acostumbré a estar así, a mirar al lado y verla en el asiento sentada. Algunas veces me hace pasar rabias, pero yo sé que no es su culpa, sino de su consciente que está malo (…) pero bueno, a mí me tocó asumir todo esto y lo hago como un hombre realmente".