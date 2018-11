Adulto mayor denunció burlas de trabajadoras de supermercado de Coquimbo por pedir baño

Indignación causó en las redes sociales un video que mostró a trabajadoras del supermercado Unimarc Los Álamos en Coquimbo aparentemente burlándose de un adulto mayor que les pedía usar el baño del local.

En un video grabado por Guillermo Pérez, de 97 años, se pudo ver cómo una recepcionista y una guardia sonreían y hacían gestos ante el pedido del hombre, quien decía tener un problema a la próstata por el cual debía orinar de urgencia.

"Ingrese a este supermercado porque necesitaba ocupar un baño. Incluso compré algo antes y luego fui al servicio al cliente, ya que el baño estaba cerrado. La señorita que me atendió es la encargada de las llaves y me dijo que no las tenía. Luego me dio la espalda. Fue muy descortés y tras ellos comenzaron las burlas", señaló el afectado a CHV Noticias

Pérez aseguró que "ellas fueron desafiantes, me dijeron que hiciera lo que quisiera con el video cuando las grabé. Finalmente, dada mi desesperación, tuve que ir corriendo a un Supermercado Acuenta que está como a 15 cuadras, donde recibí buen trato y había un baño limpio disponible para los clientes".

A través de su Twitter, la cadena señaló que entregaron las explicaciones correspondientes al anciano, quien quedó conforme. "Le aclaramos que esta situación no representa a Unimarc ni a sus 23.000 colaboradores, quienes todos los días nos esforzamos por entregar el mejor servicio a nuestros clientes", afirmaron.

El supermercado no especificó si tomará medidas contra las funcionarias involucradas.