Coronel reveló que esposas de oficiales del Ejército trabajan en agencias investigadas por viajes irregulares

El jefe de la Unidad de Pasajes y Fletes del Ejército, coronel Juan Cornejo, aseguró que en las agencias de viaje cuestionadas -Turavión, Costanera, Tupper y Deltour- había al menos una persona casada con algún integrante de la institución.

Se trata de cónyuges de oficiales activos o en retiro, consignó El Mercurio

"En el caso de Turavión, la señora Annie Stange, que es la señora de un ex coronel de Ejército; Costanera, María Estela Zanetti, señora de un oficial cuyo grado no recuerdo; Tupper, Luciana Figueroa, que es la señora del coronel Lira, y en Deltour sucedía algo similar", dijo en su declaración a la ministra Romy Rutherford, quien indaga a oficiales por irregularidades en el uso de pasajes aéreos en las comisiones de servicio, en particular las referidas a Estados Unidos y Europa.

Cornejo, que fue procesado este miércoles- descartó tener alguna participación en los hechos y "advirtió que podía haber algo irregular", ya que las mismas agencias le preguntaron por gestiones que no estaban permitidas.

En relación con el funcionamiento de los pasajes nacionales e internacionales comprados por la institución, el coronel aseveró que "una escala y estadía en Punta de Cana, tratándose de un viaje Washington-Santiago, no corresponde, porque Punta de Cana se encuentra en una ruta distinta".

"No está permitido hacer cambios de boletos por otros de menor valor, por otras rutas tampoco, porque la que se toma es la ruta más directa, así como tampoco las devoluciones de dinero", precisó.