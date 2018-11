Gobierno presentará antes de fin de año medidas para reducir carga administrativa de colegios

Esta mañana el presidente Sebastián Piñera recibió las propuestas de la comisión “Todos al Aula”, que presidió la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, y que tenía como objetivo presentar propuestas para reducir la carga administrativa de sostenedores y directores de escuelas.

El Mandatario, tras recibir el documento, comprometió a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a presentar una batería de medidas antes de fin de año, basadas en las propuestas de la comisión.

Entre las ideas de la iniciativa, destacaron una mayor coordinación entre las entidades encargadas de la calidad de la educación y, la creación de un sistema único de rendición de cuentas de los fondos que entrega el Estado.

También se encuentra la implementación de la firma digital para los trámites educativos y, el establecimiento único de un mecanismo de fiscalización.

El Mandatario dijo también que las propuestas de la comisión incluyen la creación de un plan de desarrollo educativo único, que reúna a los distintos planes que deben ejecutar las escuelas (convivencia, sexualidad, vida sana, inclusión, vida cívica, entre otros).

La comisión también postuló la realización de una fiscalización diferenciada, dependiendo del tamaño del establecimiento, permitir un uso más flexible de la subvención escolar preferencial y un sistema de centralización de informes.

Tras la presentación, la presidenta de la instancia, Mariana Aylwin, explicó por qué el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien participó de la comisión, decidió no suscribir el documento.

La ex ministra de Educación explicó que Aguilar planteó que los profesores no estaban debidamente representados en la comisión, pero dijo que la instancia se trataba más de apuntar a trabas administrativas y burocráticas hacia directores y sostenedores. Por tal motivo, dijo Aylwin, el presidente del Colegio de Profesores no firmó las conclusiones finales.