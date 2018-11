Vallejo disparó contra Alessandri y dijo que Aula Segura esconde “su ineptitud e inoperancia en materia de convivencia escolar”

“Se trató de sacar esto con fórceps. Es un proyecto de gran impacto comunicacional. El único objetivo de Aula Segura era aumentar en las encuestas, fue más bien señales que proyectos que vayan a cambiar en algo en materias de violencia. Lo mismo reconoce la ministra, que su proyecto Aula Segura no puede resolver y no va a resolver el tema de la violencia porque la verdad es que no les interesa mucho. Querían hacer algo de gran impacto comunicacional, hacerlo pasar rápido, sin mucho diálogo”, señaló esta mañana la diputada PC, Camila Vallejo, en Radio Universo para demostrar su molestia por no haber logrado incluir indicaciones en el proyecto Aula Segura que ayer se aprobó en la Comisión de Educación.

La crítica de la diputada se centra en el origen de proyecto y en la figura del edil santiaguino: “lo que se esconde al final del día son los graves problemas de gestión de un municipio en particular (…) es un proyecto que sale del escritorio del alcalde (Felipe) Alessandri”.

“Lo que quedó claro y demostrado en todas las audiencias, es que tenemos graves problemas de gestión financiera y pedagógica de la Municipalidad de Santiago. A final este proyecto lo pide Alessandri, el alcalde, para que el Congreso le resuelva los problemas derivados de su ineptitud e inoperancia en materia de convivencia escolar y de inyectar recursos. Todavía no se nos dice dónde están las platas que recibe la municipalidad de Santiago para convivencia escolar”, sostuvo.

Vallejos apunta que en recintos como el INBA hay una sicóloga para 1.400 estudiantes, muchos de ellos “internos que no ven a sus familias. Jóvenes que pasan más tiempo en el establecimiento educacional que con sus padres, y el alcalde responsabiliza a los padres sin ninguna autocrítica, me parece al menos irresponsable e injusto. No puede solamente responsabilizar a los padres cuando los jóvenes pasan más tiempo en los establecimientos educacionales que dependen de él”.