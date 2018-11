Abogado de Cheyre: "Es inocente y cualquier otra decisión es injusta"

A través de una declaración pública, Jorge Bofill, abogado del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, criticó la decisión del juez Mario Carroza, quien condenó a su defendido por encubrimiento en 15 crímenes de la denominada "Caravana de la Muerte".

"No estamos satisfechos con el fallo. Juan Emilio Cheyre es inocente y cualquier otra decisión es injusta" dijo Bofill.

El representante del general (R), dijo que su defendido fue indagado por años y que no participó ni como cómplice ni encubridor "en los trágicos hechos ocurridos ese día en La Serena".

"En el proceso demostramos mediante cada escrito que, a la fecha de los hechos, don Juan Emilio Cheyre no tenía ni tropa, ni mando, que no era parte de la comitiva y que asus cortos 25 años, no supo, no actuó ni avaló los hechos".

Además Bofill indicó que en el proceso, al general (R) se le negó la posibilidad de que el ex presidente Ricardo Lagos, quien lo nombró a la cabeza del Ejército declarara como testigo.

"Apelaremos a la ilustrísima Corte de Apelaciones, ya que tenemos la convicción de que el señor Juan Emilio Cheyre es completamente inocente".