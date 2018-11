Marcelo Díaz y cita de Boric y Palma Salamanca: "Es un error que no lo haya hecho público porque se presta a interpretaciones"

09:56 El diputado socialista y ex vocero de Bachelet abordó el proceso que enfrenta el ex frentista en Francia.

En conversación con radio Universo , el diputado y ex vocero del gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Díaz (PS) dijo no condenar la reunión que tuvo el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric (MA), con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca, quien se encuentra condenado por el crimen del senador Jaime Guzmán.

Palma Salamanca, enfrenta un proceso de extradición y, además se le otorgó el asilo político en Francia, país donde se realizó la cita.

"Tenemos que respetar el Estado de derecho. El nuestro y el extranjero" dijo Díaz, quien además añadió que "me parece que la UDI comete un error al pensar que Francia no está actuando en Estado de derecho".

Sobre la cita del parlamentario del FA con el ex frentista, Díaz dijo que "no condeno la reunión (de Boric con Palma Salamanca). Es un error que no lo haya hecho público porque se presta a interpretaciones, pero estamos hablando de dos democracias consolidadas que están discutiendo la extradición de una persona".

"Hoy no está prófugo, está siendo parte de un proceso de extradición. Para la justicia chilena está prófugo. Hoy está a disposición de las autoridades francesas para que el Estado francés decida" dijo el diputado PS.