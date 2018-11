Mamá dijo que Alberto Chang la bloqueó y que ella "ha puesto el pecho a las balas de todos acá"

Verónica Rajii, mamá de Alberto Chang –fundador del Grupo Arcano– contó que hace más de un año no habla con su hijo, quien está acusado de estafar a cerca de mil personas por US$100 millones.

La mujer celebró el fallo de la Corte de Apelaciones de Malta que rechazó la petición de extradición del empresario, ya que cree que en Chile no tendrá un juicio justo.

En entrevista con La Tercera , Rajii fue consultada respecto a si Chang tendría la intención de volver más adelante al país, a lo que ella respondió que "no lo sé. No tengo idea, porque desde julio del año pasado no he hablado con él. No he recibido nada. Me tiene bloqueada de todo. Yo he puesto el pecho a las balas de todos acá, sin saber la verdad de lo que estaba ocurriendo. Puedo hablar por mí, pero no puedo hablar por el resto, porque jamás lo he hecho ni lo voy a hacer. Toda mi vida he sido una mujer honesta. Ha sido súper difícil, pero hay que seguir remando no más".

La progenitora, que estuvo cinco meses en la cárcel imputada por estafa, aseguró que no tuvo responsabilidad directa en la defraudación, "sólo indirecta porque aparece en un papel".

En ese sentido afirmó que "ese fue mi error, pero pequé por omisión. Jamás me metí en qué se invertía o no se hacía. Eso lo saben los gerentes. Yo hasta el día de hoy pienso que los gerentes sabían mucho más de lo que han dicho, pero bueno…".

La ex socia de Chang cree "honestamente, conociendo a mi hijo", que sí indemnizará a los afectados.

"De lo que estoy segura es que mi hijo no es un estafador. Lo voy a sostener hasta el último día de mi vida", recalcó.