Movilh anunció marcha por matrimonio igualitario y adopción homoparental

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunció para el próximo sábado 17 de noviembre una marcha por el Matrimonio Igualitario y la Adopción Homoparental. La convocatoria es para las 14 horas en la Plaza Italia, con el fin de protestar bajo la consigna “Basta de Bla-Bla”, “contra el estancamiento de ambas leyes en el Congreso Nacional”, señalaron a través de un comunicado.

En este sentido, asociaron su petición con los resultados de un estudio realizado por el Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, que arrojó que el 64,5% de los congresistas está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% respalda la adopción homoparental.

Para el vocero del Movilh, Oscar Rementería, “si la mayoría apoya, no hay razón alguna para seguir postergando la adopción homoparental o el matrimonio igualitario. Pese a ello, este último proyecto ley no discute desde noviembre del 2017 en el Congreso. Los discursos se deben llevar a la práctica. No más bla-ba”, dijo.

Asimismo, extendió la invitación a “las personas LGBTI, a heterosexuales, a las familias tradicionales y homoparentales a salir juntos a la calle el próximo sábado 17 de noviembre, a las 14:00 horas en Plaza Italia”, concluyó.