CDE acusó a Dorothy Pérez de filtrar datos a la prensa

22:41 La Tercera Sala de la Corte Suprema ya tomó su decisión sobre el caso de la ex subcontralora, pero su sentencia se conocerá una vez que se termine su redacción.

El Consejo de Defensa del Estado acusó a la ex subcontralora Dorothy Pérez de filtrar "intencionalmente" antecedentes a la prensa sobre su conflicto con el Contralor General de la República, Jorge Bermudez.

La Sala Constitucional o Tercera Sala de la Corte Suprema tomó su decisión sobre el fallo que ordena al contralor, Jorge Bermúdez, restituir en su cargo a la ex funcionaria.

Sin embargo, la sentencia se conocerá una vez que finalice la redacción de la misma, la que quedó a cargo de la ministra María Eugenia Sandoval.

En la audiencia de este lunes, la Corte Suprema discutió el recurso de protección que interpuso la destituida funcionaria y que fuera acogido en forma unánime el 16 de octubre por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En aquella resolución, se concluyó que Bermúdez violó los derechos constitucionales de Pérez cuando se le pidió la renuncia el 22 de agosto pasado por la supuesta “pérdida de confianza”.

En los alegatos en la Tercera Sala del tribunal máximo del país, presidida por el ministro Sergio Muñoz, participó la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, en representación de Bermúdez, quien acusó a la ex-funcionaria de entregar información a Radio Bió Bío que podría afectar la institucionalidad de la Contraloría General de la República (CGR).

“A mi juicio, no es aceptable que una acción de esta embergadura, de esta naturaleza, con el daño que puede causar a la institucionalidad del país, se haya ventilado a través de los medios de comunicación por parte de la defensa de la recurrente (…) aportando correos electrónicos de manera sesgada y terjiverzando la información que contienen”, señaló Manaud.

Ante los supremos, aseguró también que el fallo consagra un privilegio inexistente para esta funcionaria, porque no puede ser removida, sería el único caso en Chile que ni el presidente la podría sacar, lo que calificó de “aberrante”.

Al respecto, el defensor de la funcionaria destituida, el abogado Ciro Colombara, negó las supuestas filtraciones a los medios de comunicación.

“Aquí lo que tiene que primar es la transparencia, los argumentos nuestros son abiertos, claros y transparentes y por lo tanto, no ha habido ninguna friltración de ninguna naturaleza“, sostuvo el jurista.

Dorothy Pérez dijo sentirse tranquila frente al fallo de la Corte Suprema, pero no quiso enfrentar las acusaciones desde el organismo fiscal.

“Confiamos plenamente en los tribunales de justicia y no vamos a hacer más declaraciones. Esperamos tranquilos el resultado del máximo tribunal del país”, comentó la ex sub contralora.

Jorge Bermudez estaba invitado ayer a la celebración de los 100 años de las cuentas públicas de la Corte Suprema, ceremonia a la que se excusó de asistir a última hora.

Esta mañana en tanto, habló en un seminario donde descartó renunciar frente a un eventual fallo adverso.

“Creo que la relevancia de la institucion ha quedado demostrada, la disposición a colaborar con los otros poderes del Estado también”, indicó Bermudez, añadiendo: “fui elegido por un periodo de 8 años y con unanimidad del Senado por lo tanto eso es más que suficiente”.

El fallo de los cinco ministros de l Tercera Sala de la Corte Suprema por este recurso de protección quedó en “acuerdo”, es decir, votaron si confirmar la decisión de la Corte de Santiago o revocarla y rechazar el recurso, pero su resultado se conocerá una vez que se termine la redacción.

Antes de los alegatos, el CDE pidió no transmitir la audiencia por la página web del Poder Judicial, lo que fue desechado por los jueces.