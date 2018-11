Ministro de Economía y crecimiento: “La gente nos está mostrando que tiene buenas expectativas”

“Uno puede tener ideas preconcebidas de lo que quiera pero lo cierto es que las cifras de la economía se construyen en base a la realidad de la gente. No se construyen desde el cielo hacia abajo (…) y es la realidad de la gente la que da cuenta que la economía está marchando mejor. Esa realidad se constata por ejemplo en que la calidad y la cantidad de empleos de calidad que se están generando en la economía chilena se ha multiplicado varias veces. Este año vamos a generar 170 mil empleos en la economía chilena, todos ellos con contrato. Algo que no estábamos haciendo”. Así de optimista se mostró esta mañana el ministro de Economía, José Ramón Valente, frente a la última encuesta del Banco Central que rebajó de 3,8 a 3,5% las expectativas de crecimiento para el 2019.

“Los salarios están creciendo del orden del 4% nominal, me gustaría que fuera más pero eso da cuenta de que es una economía dinámica en la cual los salarios están creciendo”, apuntó el ministro. También mencionó que el turismo interno ha crecido así como la compra de autos nuevos que en octubre llegó al 23%. “Tú no te endeudas si es que no crees que vas a tener un empleo estable, que te va a ir mejor”, acotó en entrevista con Radio Universo.

“El año pasado crecimos al 1,5% y este año vamos a llegar al 4% y eso más que duplica la cifra del año pasado. Y el próximo año aún con las expectativas de que tenemos una guerra comercial, de que EEUU está subiendo las tasas de interés, de que el mundo está bajando, aún así esperamos crecer entre 3,5 y 4%”, resaltó.

Valente dijo que la meta de La Moneda era crecer más que el gobierno anterior, “que el gobierno duplique la tasa de crecimiento que tuvo en los últimos 4 años y eso lo vamos a lograr. Es una meta que el gobierno se puso, y es una meta que el gobierno está entregando”. “Y el primer año se está llegando a la meta, y eso nos pone presión como ministros para mantener ese 4% en los próximos años. (…) La meta ofrecida era llegar al final del gobierno al 4% y lo logramos el primer año. No hay metas incumplidas”.

Destacó que por primera vez en cinco años Chile va a crecer más que el mundo, que en Latam el país retoma el liderazgo y que en los últimos 30 años Chile ha crecido 4,6% y ya estamos al 4%. Reiteró que la gente está viajando más en avión, está comprando autos, están teniendo empleo, le están subiendo los salarios. “Están haciendo cosas que si tuvieran malas expectativas no las haría”.

“Lo que veo es que más allá de lo que diga un titular, más allá de lo que diga un grupo de políticos con las intenciones que puedan tener, la verdad es que lo que la gente nos está mostrando es que tiene buenas expectativas respecto del futuro de la economía chilena”, resaltó.

La agenda de la CUT

Consultado por los dichos de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien apunta en el sentido contrario y critica la agenda del gobierno y el estado del empleo, Valente dijo que “Bárbara Figueroa tiene agenda, no puede tomar lo que Bárbara Figueroa dice como una verdad revelada, ella tiene una agenda. Su agenda es mostrar que a lo mejor las cosas no andan tan bien porque a lo mejor no le gusta este gobierno”, respondió. “Ella no está entregado un dato, está entregando una apreciación”.