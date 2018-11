Científicos cambiarán la definición de kilogramo

El kilo, la unidad básica de masa usada para medir el peso corporal, la cantidad de alimentos y diversos elementos de la vida cotidiana, tendrá un cambio en su definición durante esta semana.

Es que científicos y representantes de 60 países se reunirán en la Conferencia General sobre Pesos y Medidas, en Francia, para reemplazar el llamado “gran K”.

El “gran K” o Prototipo Internacional del Kilo (IPK) es un cilindro de platino-iridio similar a una forma de campaña, el que desde hace 130 años ha sido usado como la base para definir lo que es un kilogramo. El problema de este objeto es que si bien su masa es constante, el peso no, ya que en él se puede alojar polvo u otros residuos.

Ahora se buscará establecer el uso de la constante de Planck, que relaciona la energía de un fotón con la frecuencia de sus ondas. Aquella se mide mediante una balanza de Watt, también llamada balanza de Kibble.

“La constante de Planck nunca cambia, es la misma todo el tiempo. Y su valor fue confeccionado en la fábrica del universo. Está allí para todos”, señaló Stephan Schlamminger, físico del US National Institute of Standards and Technology a The Guardian.

En definitiva, el kilo seguirá siendo un kilo por lo menos en la vida cotidiana, pero se le dará la estabilidad necesaria para mediciones científicas.