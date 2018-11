Kathy Contreras apareció en Pacto de Sangre después de haber perdido dos oportunidades con la producción

12:58 La ex Calle 7 reveló que en una primera oportunidad la llamaron para grabar una escena de sexo con el actor Hernán Contreras, pero no pudo asistir porque estaba resfriada.

La ex Calle 7 Kathy Contreras apareció en el último capítulo de la teleserie noctura de Canal 13, "Pacto de Sangre". Aunque fue una muy corta escena, la bailarina quedó satisfecha con el papel después que había perdido dos oportunidades con la producción.

Contreras apareció como Vanessa, una supuesta ex polola de Raimundo (Pablo Cerda) para desviar la atención de Aghata (Josefina Montané).

Según reveló a Lun , la joven que ahora está a punto de graduarse de terapeuta integral, dijo que en una primera ocasión la llamaron para una escena de sexo con Alonso (Hernán Contreras), pero que estaba muy resfriada y no pudo asistir. Más adelante la volvieron a llamar y tampoco pudo ir porque tenía un taller en Lo Barnechea.

“Es una oportunidad que yo antes buscaba, me encantaría estar en un área dramática pero mi prioridad ahora son las terapias, aunque considero que el teatro y la psicología están súper unidos”, reveló Contreras.

Y agregó que "entre haber grabado la escena de sexo y haber tenido este personaje que interactúa más con el elenco, me quedo con este porque estuve con Josefina Montané, Hernán Contreras y Pablo Cerda, y me sentí parte del equipo. Me gustó mucho haberme encontrado con productores que trabajaron conmigo en Calle 7. La verdad es que me sentí bastante acogida”.

Contreras estudió actuación durante tres años en la academia de Fernando González.