Gobierno confirmó que sí existía una cámara que grabó la muerte de Catrillanca y funcionario del Gope destruyó tarjeta de memoria

El ministro del Interior y actual vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, informó que se reunió de manera extraordinaria con el general director de Carabineros, Hermes Soto, la tarde del sábado, donde éste le entregó nuevos antecedentes en el caso de la muerte de Camilo Catrillanca.



"Se ha podido comprobar de que uno de los miembros de la patrulla del Gope que acudió y llegó originalmente a los hechos donde se produjo la muerte del joven Catrillanca,, como correspondía al cumplimiento de su deber. Y que esa cámara de vigilancia que se negó en su momento, sí existía.", sentenció Chadwick.

Y agregó que "eso es inaceptable, eso no lo vamos a tolerar, no vamos a tolerar ninguna acción que signifique transgredir la ley, las normas institucionales, los protocolos de acción de Carabineros. No lo hemos tolerado durante todo el Gobierno y hemos actuado en consecuencia con ella desde el primer día".

El ministro añadió que de inmediato se informó y puso a disposición estos antecedentes formales de la dirección de Carabineros al fiscal regional, Cristián Paredes.

A raíz de esto,en término de estas investigaciones, las que fueron acogidas y aceptadas por el Alto Mando de Carabineros.

Además, están en proceso las acciones administrativas para que los cuatro integrantes del Gope que participaron en el procedimiento, sean dados de baja, "por no haber dicho la verdad acerca de las cámaras de vigilancia que contaba uno de sus funcionarios", precisó Chadwick.

El vicepresidente explicó que las medidas van en el marco del principio del Gobierno, donde apelan a la "transparencia y claridad". "Nos molesta y nos irrita que por la responsabilidad de unos pocos, de una persona que no cumple con su deber, que no utiliza los esfuerzos que hacemos (...) es realmente irritante que por la responsabilidad de uno que no sabe cumplir con sus actuaciones tengamos que hoy día tomar estas medidas".