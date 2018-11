Alfredo Moreno por caso Catrillanca: "El problema en La Araucanía no es policial"

16:55 El ministro de Desarrollo Social, que entre sus misiones tiene impulsar el Plan Araucanía, destacó que por la muerte del comunero mapuche ya existen consecuencias "no sólo para los autores, sino que para las responsabilidades de mando también".

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, estuvo invitado al programa Estado Nacional, donde se refirió a lo ocurrido con Camilo Catrillanca y el vuelco confirmado hoy por el Gobierno, sobre el uso de una cámara de vigilancia por uno de los funcionarios del Gope.

Cabe recordar que el titular, también es el encargado de impulsar Plan Araucanía, por lo que indicó que "el problema en La Araucanía no es policial. Tiene raíces mucho más profundas (…) y debemos seguir trabajando"

Moreno agregó que personalmente conversó y estuvo con la familia del comunero fallecido. "Son personas que han vivido un dolor inmenso. Esto es más allá de si tenía responsabilidad o no, el dolor humano es indiferente a todo y ellos dijeron que esto no puede continuar de esta forma".

Sobre el actuar de Carabineros, el ministro repudió el actur del funcionario que manipuló las grabaciones de la cámara y admitió haber destruido la tarjeta de memoria.

"Lo que hizo este funcionario es inaceptable. No solo para los autores sino para las responsabilidades de mando. Carabineros tendrá que hacer todos los ajustes. Si hay una institución que tiene que ser totalmente transparente, es Carabineros. Me alegro que esto se esté enfrentando, pero no debiera haber sucedido".

Finalmente, destacó la forma en que el Gobierno ha enfrentado el caso y señaló que "en pocos días tenemos consecuencias no sólo para los autores, sino que para las responsabilidades de mando".