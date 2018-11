Abogado de menor que acompañaba a Catrillanca: "Él niega que hubo fuego"

El abogado del menor que acompañaba a Camilo Catrillanca en el tractor que éste conducía cuando fue baleado, Irvin Rodríguez, negó que los afectados hayan atacado a los uniformados.

En su declaración, los efectivos dijeron que hicieron "disparos disuasivos y controlados a lugares seguros, con la intención de emplear el sonido (...) para que los antisociales cesen el fuego".

El defensor aseguró a ADN Radio que el adolescente "estuvo todo el día con el señor Catrillanca haciendo trabajos en su domicilio y movilizándose con el tractor dentro de la comunidad".

"Él niega que hubo fuego. No fue encontrado ningún tipo de armamento. El hacha y el machete fueron encontrados en la camioneta, no en el tractor", agregó.

Rodríguez sostuvo que el menor "me señaló haber visto a los funcionarios que lo detuvieron. Ellos (Catrillanca y el adolescente) no participaron en un tiroteo. No se condice el tema de un fuego cruzado con un machete y un hacha (...) No hubo ningún tipo de tiroteo", enfatizó.