Javiera Suárez compartió excelente noticia sobre su tratamiento contra el cáncer

La periodista Javiera Suárez compartió una excelente noticia con sus seguidores de redes sociales.

Según detalló en su último post, hace un mes terminó su tratamiento de quimioterapia producto del cáncer que la afecta.

Además de eso, Suárez añadió que le está creciendo nuevamente el pelo. "A un mes del término de mis quimios, ya me empezaron a salir pestañas, cejas y pelo. Suena una tontera, pero el mirarse al espejo y ver a alguien sano es un regalo cada mañana. Aún me falta, obvio; pero cada día algo tan simple como ver crecer mi pelo, me llena de energía", escribió.

La ex panelista y madre de Pedrito Milagros aprovechó de usar su Instagram para recomendar todos los productos que usa en relación al crecimiento y fortalecimiento de su cabello.