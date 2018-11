Diputado DC: renuncia de Mayol “no basta” para recomponer las confianzas en La Araucanía

“Hubo una descoordinación. En el análisis que estuvimos haciendo en el almuerzo, en que abordamos el tema, entregué mi mirada como diputado de la zona… no se resolvió salir a anunciar la acusación constitucional, se resolvió posterior a que yo ya no estaba porque tenía que ir a la Comisión de Educación. Yo no participé en la toma de esa decisión y más aún, de salir a anunciarlo a las 4 de la tarde. Me sorprendieron. Entonces mi primera reacción fue ‘¿por qué hacen esto así, de este modo?’. Tuve que juntarme con la bancada, me entregaron los argumentos y terminé diciendo ‘bueno respaldo esta decisión’ porque efectivamente se había tomado por una parte importante de mis colegas la decisión de apurar ese anuncio”. Con estas palabras, el diputado DC, Mario Venegas, explicó esta mañana su cambio de postura la tarde de ayer, cuando inicialmente tomó distancia de la acusación constitucional anunciada por la DC en contra del Intendente, Luis Mayol, que luego decidió apoyar.

Un hito que se dio en el Congreso ayer, en medio de la tensión desatada por la decisión de la DC de ir por el intendente, situación que fue clave en la salida de Mayol producida en horas de la noche. “Dado de que persistentemente el gobierno, lejos de entender que había que tomar una medida que se hiciera cargo de la responsabilidad política que habíamos venido sosteniendo, había salido en primeras horas del día de ayer el subsecretario Ubilla a respaldar al intendente. (…) Llegamos a la conclusión de que ‘mire si ustedes no quieren entender, entonces nos vemos en la situación de presentar la acusación constitucional’”, explicó el parlamentario en entrevista con Radio Universo.

Consultado sobre los pasos a seguir, respondió que “la interpelación al ministro Chadwick va, va a seguir ese camino. Por otro lado, hay otros diputados solicitando la conformación de una comisión investigadora, también está funcionando (…) A nuestro entender, habiendo sido un elemento que contribuyó a que el gobierno aceptara la renuncia del intendente Mayol y entendiendo que este es un hecho que hace asumir la responsabilidad política que hay de esta crisis por la conducción impropia, el mal manejo de la crisis del intendente, entendemos que ya no tiene sentido perseverar en la acusación constitucional (contra Mayol) y seguirán los otros caminos”.

“La mantención del Intendente era insostenible, había quedado absolutamente dañada su capacidad de conducción en la región, mire como siguen habiendo acciones de violencia en la región, de repudio, hay mucha molestia”, agregó.

Consultado si la renuncia basta para restablecer las confianzas en la zona, dijo: “No, no basta para ser sincero. Creo que no. Es muy difícil recomponer las confianzas y volver a un clima de diálogo. Era muy necesaria la salida del intendente Mayol. En los próximos días, semanas, nos daremos cuenta si es posible, va a depender de su reemplazo (…) si esto es suficiente. En lo personal creo que es un paso necesario pero no tengo certeza que sea absolutamente suficiente porque la complejidad del problema que vive la región es mucho mayor y no hay voluntad en este gobierno ni la ha habido en los anteriores, en orden a sentarse y decir cuáles son los temas imprescindibles de abordar para ir a una solución de mediano y largo plazo para la región”. Luego agregó que la renuncia “no es suficiente pero era indispensable”.

Sobre la figura del ministro Andrés Chadwick, señaló que “la verdad es que creemos que, a diferencia de lo que había ocurrido con los errores del intendente, el ministro se ha conducido en un esquema de prudencia, no ha cometido los mismos errores y hay que tener bases jurídicas para avanzar en una acusación de carácter constitucional. Por eso es que la decisión ha sido la interpelación”.

Arrogancia y economía

Ante la consulta de qué le responde a Mayol quien ayer acusó “mezquindad” de la oposición y dijo que dejó una Araucanía “mejor” que la que recibió, Venegas respondió que: “Me sorprendió la poca humildad, la arrogancia con que él creía que estaba dando una suerte de cuenta pública, económica, pareciera no fue nunca capaz de darse cuenta de la responsabilidad que a él como primera autoridad de la región le cabe en a dimensión política del problema”.

“No retrocedió, nunca fue capaz de darse cuenta y decir chuta me equivoqué, me hice cargo de una versión de Carabineros que resultó ser falsa, hice imputaciones respecto de la persona de Catrillanca imputándoles antecedentes penales que no eran. ¿Cuánto contribuyó su conducta, su actuación a la crispación de los ánimos en la región?”.

Sobre el reemplazante dijo que “que el desafío es elegir a una persona que ojalá sea de la región, que pueda ser un adecuado interlocutor”.

Ante el Plan Impulso Araucanía que lleva adelante el ministro Alfredo Moreno, el diputado apuntó que “debo reconocer que en lo poco que he interactuado con Moreno en la región, le reconozco un perfil dialogante, más allá de si uno comparte la estrategia. Creo que el Plan Impulso es excesivamente centrado en temas económicos, de productividad, desconociendo que el tema de la Región de la Araucanía es, en relación a nuestros pueblos originarios, un tema de orden político que implica hacerse preguntas. ¿Cuáles son los temas que el pueblo mapuche plantea como imprescindibles? Ahí está el tema territorial, de la autodeterminación, de la representación política. Y mientras no seamos capaces de sentarnos a conversar de esos temas en serio y llegar a un acuerdo de mediano y largo plazo, no vamos a sentar las bases de una paz duradera en la región”.