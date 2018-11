“Pacogate”: declaran ex contralor Mendoza, Dorothy Pérez y ex general director de Carabineros

En las dependencias del OS7 en Santiago, declaran el ex contralor, Ramiro Mendoza, la ex subcontralora, Dorothy Pérez y, el ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, en el marco del denoninado “Pacogate”.

En la investigación por los millonarios fraudes ocurridos al interior de la institución, la Fiscalía indaga una arista relacionada con un sumario que fue anulado y que alertaba de posibles malas utilizaciones de recursos.

Declaraciones de diversos funcionarios de la Contraloría advirtieron que la anulación de dicho sumario se produjo luego de una reunión sostenida entre los entonces contralor, Ramiro Mendoza y, general director de Carabineros, Eduardo Gordon.

La ex subcontralora ya declaró como testigo en la causa, pues durante su paso por el organismo, era la encargada de las fiscalizaciones a Carabineros.