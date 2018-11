Revelaron audios del jefe del Ejército donde dice que oficiales traficaron armas a narcos

El comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, entregó complejas revelaciones sobre la institución en una serie de audios que fueron filtrados durante este jueves, las que incluyen el presunto tráfico de armas de oficiales a bandas de narcotraficantes.

Un reportaje de The Clinic entregó los registros, los que fueron obtenidos de un encuentro de la autoridad castrense con más de 900 uniformados en el Aula Magna de la Escuela Militar.

"Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes. De eso estamos hablando", expresó Martínez.

El militar afirmó que "un ejército sin disciplina es una horda de gente muy peligrosa".

Martínez también analizó el complejo momento que está viviendo el Ejército, el que ha estado marcado por las investigaciones por los dineros de los viajes, el "Milicogate" y el Fondo de Ayuda Mutua.

"Estamos haciendo todo lo humanamente posible con la Contraloría General de la República, y en eso me he empleado yo también, para que se entienda el contexto de lo que eran los viajes de la Academia de Guerra y de la Academia Politécnica, de manera tal que no se lleven a cabo o no se realicen estos juicios de cuenta", dijo.

El general también expresó que "la verdad es que es insostenible un sistema previsional como el que tenemos, no con la realidad del país".

Minutos después de la revelación del reportaje, el ministro de Defensa, Alberto Espina, reaccionó y afirmó que le solicitó a Martínez que entregue un informe "con toda la información" vinculada a sus dichos.

"Él me ha expresado que hacía referencia a hechos que han ocurrido en el pasado, que están en la Justicia Militar, y en donde habría aparecido vinculado un soldado del Ejército que habría adquirido armas de forma ilegal y habrían sido vendidas a narcotraficantes", expresó.

Espina puntualizó que, según lo dicho por el comandante en jefe "son hechos del pasado y que los advierte como fallas que ocurrieron y que están judicializadas (...), de público conocimiento, y la pone como un ejemplo de casos que son graves irregularidades.

Entre los hechos conocidos al respecto se encuentra lo ocurrido en junio pasado , cuando un suboficial fue formalizado acusado de comercializar armas en Lo Espejo.