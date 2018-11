Ex vocera de la Aces denunció que fue golpeada y desnudada por carabineros en protesta

La ex vocera de la Aces, Eloísa González, denunció haber sido golpeada y desnudada por carabineros.

La joven fue detenida esta mañana durante la manifestación de estudiantes en la Dirección General de Carabineros, donde lanzaron pintura roja en protesta por la muerte de Camilo Catrillanca.

"Estoy detenida, con golpes en distintas partes del cuerpo por apoyar la manifestación de esta mañana. Me desnudaron cuando me detuvieron, golpearon y me ingresaron dentro de la dirección de carabineros para seguir golpeándome. El estado policial reprime, mata y tortura en Chile", tuiteó.

El general Enrique Bassaletti, Jefe Zona Santiago Este, enfatizó que "no corresponde desnudar a un hombre o una mujer y que jamás vamos a amparar como institución desviaciones a lo que tiene que ser".

El uniformado aseguró que "todos los aspectos procedimentales que pueden generar eventualmente reclamos, errores, delitos o lo que fuera, siempre son materia de investigación, y eso le da transparencia al proceso".

"No conozco el detalle de la denuncia, pero eso se aclarará con la investigación correspondiente", agregó.